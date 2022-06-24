William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira... Fenerbahçe 4 koldan saldırıyor

William Carvalho ve Vinicius Souza'nin maliyetleri Sarı-Lacivertli kurmayları zorlarken yine de bu iki oyuncudan vazgeçilmiş değil. Carvalho için kulübü ile anlaşma yakın olsa da oyuncunun istediği yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk yıllık ücret yönetimi sıkıntıya soktu.