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    William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira... Fenerbahçe 4 koldan saldırıyor

    Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira için yoğun birç aba sarf ediyor. Bu dört oyuncudan biri çubuklu formayı giyecek.

    Fenerbahçe dört koldan

    Stoper mevkisi için Abdülkerim Bardakçı transferini büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe'de artık gündem ön libero transferi.

    Fenerbahçe'de bu bölge için dört için öne çıkmış durumda. William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

    William Carvalho ve Vinicius Souza'nin maliyetleri Sarı-Lacivertli kurmayları zorlarken yine de bu iki oyuncudan vazgeçilmiş değil. Carvalho için kulübü ile anlaşma yakın olsa da oyuncunun istediği yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk yıllık ücret yönetimi sıkıntıya soktu.
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        Haberler Spor William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira... Fenerbahçe 4 koldan saldırıyor
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