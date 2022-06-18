İtalya basınından flaş transfer iddiası! Galatasaray Mario Balotelli ile el sıkıştı





31 MAÇTA 18 GOL ATTI

Ayrıca Galatasaray yönetiminin Adana Demirspor'la da masaya oturduğu ve 4 milyon Euro'luk teklifle işi bitirdiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Adana'nın yolunu tutan Mario Balotelli performansıyla Süper Lig'de damga vurdu. 31 maçta 18 gol atan İtalyan yıldızın daha yüksek seviyede bir takıma transfer olmak istediği bir süredir konuşuluyordu. İddialara göre kadrosundaki forvetlerden Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı düşünen Galatasaray, rotayı Balotelli'ye kırdı ve anlaşmayı yaptı.