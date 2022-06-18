İbrahim Kawi Khalil hakem ’kurbanı’ oluyordu

Boksör İbrahim Kawi Khalil, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'i yendi

Müsabakanın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açıldı.

Kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini söyledi.

Kaş açılmasının İbrahim Kawi Khalil'nın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi.

ABD'li boksör, hakemlerin verdiği kararın Konsey tarafından düzeltilmesi sonucu İbrahim Kawi Khalil'e mağlup oldu. Kawi İbrahim karşılaşmayı kazanarak WBC Orta Sıklet Kemerinin Sahibi Oldu.