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    • Spor
    • 18.06.2022 12:13
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    • 18.06.2022 12:13
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    İbrahim Kawi Khalil hakem 'kurbanı' oluyordu

    İbrahim Kawi Khalil sonucu tartışmayı yol acan müsabaka'da ABD'li Anthony Dirrell yenerek WBC Süper Orta Sıklet Kemerin sahibi oldu.

    İbrahim Kawi Khalil hakem ’kurbanı’ oluyordu

    Boksör İbrahim Kawi Khalil, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'i yendi

    Müsabakanın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açıldı.

    Kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini söyledi.

    Kaş açılmasının İbrahim Kawi Khalil'nın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi.

    ABD'li boksör, hakemlerin verdiği kararın Konsey tarafından düzeltilmesi sonucu İbrahim Kawi Khalil'e mağlup oldu. Kawi İbrahim karşılaşmayı kazanarak WBC Orta Sıklet Kemerinin Sahibi Oldu.

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