Galatasaray tarihi başkanlık seçimi! Dursun Özbek mi Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray Kulübü'nde 2 kez ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılıyor. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.