Galatasaray tarihi başkanlık seçimi! Dursun Özbek mi Eşref Hamamcıoğlu mu?

Galatasaray Kulübü'nde 2 kez ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılıyor. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.
Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde bugün saat 10.00'da başladı.
Galatasaray'da bugün gerçekleştirilecek seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üye sandık başına gidebilecek. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.
Dakika dakika Galasaray'da seçim heyecanı:
10:27: Galatasaray'ın seçimli olağanüstü genel kurulu divan kurulu başkanı Asena Dinçbaylı oldu.
10:08: Toplantı salonunda kalabalık artmaya devam ediyor.
10:00: Başkan adayları Galatasaray Lisesi'ndeki yerini alarak birbirlerine başarı dileklerini bulundu.
BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışıyor.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle: