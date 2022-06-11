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    • Spor
    • 11.06.2022 10:25
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    • 11.06.2022 10:36
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    Galatasaray tarihi başkanlık seçimi! Dursun Özbek mi Eşref Hamamcıoğlu mu?

    Son dakika haberi! Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan genel kurul sonrası oy verme işlemine geçilecek. Oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek. Kongrede Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Toplam 24 sandıkta gerçekleştirilecek seçimde, 8 bin 862 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Öte yandan Galatasaray'ın seçimli olağanüstü genel kurulu divan kurulu başkanı Asena Dinçbaylı oldu.

    takvim.com.tr
    Galatasaray tarihi başkanlık seçimi!

    Galatasaray Kulübü'nde 2 kez ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılıyor. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.

    Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde bugün saat 10.00'da başladı.

    Galatasaray'da bugün gerçekleştirilecek seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üye sandık başına gidebilecek. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

    Dakika dakika Galasaray'da seçim heyecanı:

    10:27: Galatasaray'ın seçimli olağanüstü genel kurulu divan kurulu başkanı Asena Dinçbaylı oldu.

    10:08: Toplantı salonunda kalabalık artmaya devam ediyor.

    10:00: Başkan adayları Galatasaray Lisesi'ndeki yerini alarak birbirlerine başarı dileklerini bulundu.

    BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY
    Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışıyor.

    Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

    ADAYLARIN LİSTELERİ
    Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

        Dursun Özbek:

        Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

        Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

        Eşref Hamamcıoğlu:

        Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

        Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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