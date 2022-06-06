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    Portekiz’den Pedrınho iddiası

    Portekiz medyasına göre Fenerbahçe Gil Vicente’nin orta sahadaki yıldız oyuncusu için harekete geçti.

    Portekiz’den Pedrınho iddiası

    Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus oturduktan sonra transfer çalışmaları hız kazandı... Portekiz medyası, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. A Bola Gazetesi'nin iddiasına göre Sarı-Lacivertliler, Gil Vicente'nin orta saha oyuncusu Pedrinho'nun peşinde... Gazeteye göre, Fenerbahçe dışında bir Türk kulübü daha yıldız oyuncuyla yakından ilgileniyor. 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 2021 yılında Letonya temsilcisi Riga'dan bedelsiz olarak transfer edildi.

    14 ASİST YAPTI
    DEĞERİ 1.5 milyon Euro olan Pedrinho'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmada forma giyen Portekiz yıldız 1 gol atarken 14 asist yaptı. 15 gole direkt katkıda bulundu. Pedrinho'nun gösterdiği performans Portekiz ekiplerinin de dikkatini çekti. Porto ve Benfica da Pedrinho'nun peşinde.

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