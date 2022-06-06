Barça’dan Pjanic teklifi

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Seçim gündemine rağmen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı- Kırmızılı kulislerde gündemi sarsacak çok flaş bir iddia konuşuluyor. İddialara göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar sırasında çok yakın dostluk kurduğu Burak Elmas'la görüşme yaptı.

YENI TAKIM ARIYORLAR

Gerıde bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Miralem Pjanic'e yeni takım arayan Katalan kulübünün, Boşnak yıldızı Sarı-Kırmızılılar'a teklif ettiği öne sürülüyor. Joan Laporta'nın Başkan Elmas'la yaptığı görüşmede, "Pjanic'i Beşiktaş'la yaptığımız sözleşmedeki şartlarla size verebiliriz" ifadesini kullandığı belirlendi. Ancak Galatasaray'ı 11 Haziran'da seçim beklediği için yıldız futbolcuyla ilgili kesin kararı yeni yönetim ve yeni teknik direktör verecek. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic için İspanyol devine herhangi bir ücret ödememişti.



BÜYÜK KRİZİ ÇÖZEBİLİR

Sıyah-beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun maaşının 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşılamıştı. Galatasaray'ın orta alanda yaşadığı büyük sorun göz önüne alındığında, yeni yönetimin Pjanic'le ilgili yapılan bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.