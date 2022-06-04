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    • Spor
    • 04.06.2022 20:19
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    • 04.06.2022 20:32
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    Türkiye - Faroe adaları maçı izle! 11'ler belli oldu! Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Malta Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye - Faroe adaları maçı izle!

    UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Türkiye - Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal

    FAROE ADALARI: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

    FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ

    A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.

    Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Spor Türkiye - Faroe adaları maçı izle! 11'ler belli oldu! Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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