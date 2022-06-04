Türkiye - Faroe adaları maçı izle! 11'ler belli oldu! Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal
FAROE ADALARI: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen
FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.
Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.