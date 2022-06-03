Farioli'nin hocasıydı... Pas futboluyla baş döndürüyor!

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylarından üst üste flaş hamleler geliyor. Camianın önde gelen isimlerinden Adnan Öztürk, İnan Kıraç ve Ünal Aysal'ın desteğini arkasına alan Eşref Hamamcıoğlu'nun takımın başına çok önemli bir teknik adam getirmek istediği belirtiliyor. İddialara göre Hamamcıoğlu'nun hedeflerinden birisi Roberto De Zerbi.
FARIOLI'NİN AKIL HOCASI
Son olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran İtalyan hoca, 18 maçta 47 puanla takımını lign zirvesine çıkarmıştı. Ancak Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle sözleşmesini feshetme kararı alan De Zerbi son dönemin en gözde İtalyan teknik adamlarından birisi. Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla ses getiren Francesco Farioli, Benevento ve Sassuolo'da De Zerbi'nin ekibinde antrenörlük yapmıştı. Farioli'ye Türkiye'de artık herkese ezberlediği pas oyununu aşılayan isim de De Zerbi oldu.
İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
42 yaşındaki De Zerbi'nin en önemli futbol prensibi topun sürekli kendi takımında kalması. De Zerbi'nin takımları, bazen rakipleri çıldırtacak düzeydeki pas trafiğiyle dikkatleri çekiyor. 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Sassuolo'daki performansıyla dikkatleri çeken genç hoca, geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Shakhtar'ın yolunu tutmuştu. İtalyan basını, Ukrayla kulübünün 4 milyon Euro'luk maaş teklifiyle De Zerbi'yi ikna ettiğini yazmıştı. Shakhtar'ın başında çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan İtalyan teknik adam 2.17 puan ortamaması tutturdu. De Zerbi'nin çalıştırdığı Shakhtar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Monaco'yu eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak grup aşamasında ise Real Madrid, Inter ve Sheriff'e rakip olan Ukrayna ekibi maçta sadece 2 puan alarak son sırada yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu ve ekibinin, Roberto De Zerbi'yi ikna etmek için çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.