Farioli'nin hocasıydı... Pas futboluyla baş döndürüyor!

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

42 yaşındaki De Zerbi'nin en önemli futbol prensibi topun sürekli kendi takımında kalması. De Zerbi'nin takımları, bazen rakipleri çıldırtacak düzeydeki pas trafiğiyle dikkatleri çekiyor. 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Sassuolo'daki performansıyla dikkatleri çeken genç hoca, geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Shakhtar'ın yolunu tutmuştu. İtalyan basını, Ukrayla kulübünün 4 milyon Euro'luk maaş teklifiyle De Zerbi'yi ikna ettiğini yazmıştı. Shakhtar'ın başında çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan İtalyan teknik adam 2.17 puan ortamaması tutturdu. De Zerbi'nin çalıştırdığı Shakhtar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Monaco'yu eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak grup aşamasında ise Real Madrid, Inter ve Sheriff'e rakip olan Ukrayna ekibi maçta sadece 2 puan alarak son sırada yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu ve ekibinin, Roberto De Zerbi'yi ikna etmek için çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.