Trabzsonpor'da Ahmet Ağaoğlu konuştu: Başarımızın anahtarı sabır ve destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na katıldı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Planlı ve programlı ilerlemelerinin kendilerine büyük avantaj sağladığını söyleyen Ağaoğlu, kazandıkları şampiyonlukta taraftarlara önemli bir pay ayırdı. Başkan Ağaoğlu, "Başarıyı kişi ve kişiler üzerinden okursak, en büyük hatayı yapmış oluruz. Trabzonspor bugün şampiyon olduysa, özellikle son 2-3 sene içerisinde camianın, taraftarın ve bütün birimlerin göstermiş olduğu sabır ve destek sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ BAHANE ARIYOR!

Başkan Ağaoğlu başarının devam edebilmesi adına da sabır ve desteğin sürmesi gerektiğini kaydetti. Ahmet Ağaoğlu ayrıca F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'u hedef alan açıklamaları ile ilgili de, "Bunlar kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için hedef şaşırtan, algı yaratmaya çalışan açıklamalar. Biz bilinçli olarak tamamen bu tartışmaların dışında kaldık. Bizim oraya harcayacak enerjimiz yok" dedi.

NWAKAEME'YE EN İYİ TEKLİFİ YAPTIK

Ağaoğlu, Nwakaeme konusunda gelinen durumu açıkladı. Ağaoğlu, "En son kendisine kulübün verebileceği imkanlar dahilinde en yüksek ücreti teklif ettik. Zaman zaman 'Parayı sorun etmem, Trabzonspor'u seviyorum.' ifadeleri de var. Bize de söyledi bunu. Şu anda kendisinden cevap bekliyoruz." dedi.