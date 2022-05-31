Son dakika: Takvim.com.tr yazmıştı! Jorge Jesus Türkiye'ye geliyor! İşte ilk görüntüler

Son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus yola çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı Türkiye'ye geliyor. Takvim.com.tr ise Jesus'u geleceğini günler önce duyurmuştu.
İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu... Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, devre arasından bu yana Alman teknik adamn Joachim Löw ile temaslar kurarak bu ismi İstanbul'a getirmeye çalıştı. Ali Koç, ünlü teknik adamla birçok kez görüşmeler yaptı fakat Löw, tercihini bu yönde kullanmadı.
Sarı lacivertliler sezonun ikinci bölümünde yola İsmail Kartal ile devam etse de teknik direktör arayışlarını sürdürdü. Başkan Ali Koç, bizzat Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve ekibiyle görüşme gerçekleştirmişti. Koç'un Lizbon'da Jesus ile bir araya gelmesi, camiada ve taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yanı sıra Portekiz'de yaşayan eski F.Bahçeli yönetici Emre Can'ın da katıldığı buluşmada taraflar prensipte el sıkışmıştı.
Nitekin sonraki süreçte görüşmeler hızlandı ve Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.