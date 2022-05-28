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    • Spor
    • 28.05.2022 12:53
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    • 28.05.2022 13:11
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Olağan Genel Kurul'da kavga çıktı

    Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı. Bununla birlikte Beşiktaş'ın 2021 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri salondan çıktı. Divan Başkanlığı emniyet görevlilerini salona davet etti.

    Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Kavga çıktı

    Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

    Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, "Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

    BORÇ 5 MİLYARA YAKLAŞTI
    Olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi.

        KAVGA ÇIKTI
        Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

        BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede kürsüde açıklamalarda bulunan üye Berk Tunca'nın konuşması sırasında, başka bir kongre üyesi Özer Özçetin'in tepki göstermesi üzerine bazı siyah-beyazlı üyeler arasında arbede oldu.

        TARAFTARLAR BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
        Berk Tunca'ya destek veren üyelerin Özçetin'e karşılık vermesi üzerine başlayan olayların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Tunca'nın kürsüden inmesinin ardından gerginlik daha da büyürken, iki grup arasında kısa süreli kavga yaşandı. Polislerin ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, kongreye 10 dakika ara verildi.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tunca'ya ifadelerinden dolayı sert tepki göstererek yönetim kuruluna ayrılan bölümden sinirli bir şekilde ayrıldı. Çebi ve kendisine destek veren yönetim kurulu üyeleri, kürsünün arkasında kendileri için ayrılan yere geçti.

        Bu arada bir kulüp çalışanının da Tunca'nın üzerine yürüdüğü görüldü.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Olağan Genel Kurul'da kavga çıktı
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