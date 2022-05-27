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    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin: Bu şampiyonluk ansiklopedi olur!

    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Eskirim Federasyonu Başkanvekili Müminhan Bilgin "Geldiğimiz bu noktada başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere ansiklopedi olacak hikayeler var" dedi.

    Bu şampiyonluk ansiklopedi olur!

    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Eskirim Federasyonu Başkanvekili Müminhan Bilgin, şampiyonluğu değerlendirirken gelecek adına önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında kalp krizi geçiren Bilgin, "Kulübün üzerinden pas kalktı, kül üflendi. Üflenince aşağıdan bambaşka bir şey geldi. Trabzonspor'un geldiği bu nokta başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere ansiklopedi olacak hikayeler var" dedi. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında verdiği görüntünün dünyada konuşulduğunun altını çizen, "Trabzonspor, sadece Trabzonluya ait olan takım değil, dünyanın her yerinde var olan bir takım. Bu şampiyonluk bizim marka değerimize büyük katkıda bulundu" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin: Bu şampiyonluk ansiklopedi olur!
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