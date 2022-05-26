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    • Spor
    • 26.05.2022 17:43
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    • 26.05.2022 23:10
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    ZTK'da final heyecanı! Kayserispor- Sivasspor CANLI YAYIN! A Spor'da nefes kesen maç

    Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Kayserispor ile Sivasspor, hem kupa hem Avrupa vizesi için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ZTK’da final heyecanı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final müsabakasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah, Mustafa, Thiam

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

    KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Kayserispor - Sivasspor maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

    ASpor CANLI YAYIN

    KAYSERİSPOR BİR KEZ KAZANDI SİVASSPOR İLK KEZ FİNALDE

    Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.

    Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

    GOL | Kayserispor 1-0 Sivasspor
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    ZTK’da final heyecanı!
    Haberler Spor ZTK'da final heyecanı! Kayserispor- Sivasspor CANLI YAYIN! A Spor'da nefes kesen maç
        SON DAKİKA