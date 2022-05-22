Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Veda mesajı kafaları karıştırdı

Galatasaray adına hayal kırıklıklarıyla dolu sezonun en olumlu tarafı Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş performansı oldu. Genç yıldız dün sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj yayınladı.
Kerem, "Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" ifadesini kullandı.
Milli futbolcunun bu hamlesi 'veda mesajı' şeklinde yorumlandı.