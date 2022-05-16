Şampiyon Trabzonspor İsntabul'da da gövde gösterisi yaptı

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Trabzon'dan 1100 km. uzaklıktaki İstanbul'da 75 bin kişi Olimpiyat Stadyumu'nu doldurdu. Bordo- Mavili taraftarlar takımlarına büyükt destek verdi.
HATAY'DAN SONRA ALTAY'DAN DA ŞAMPİYONA BÜYÜK JEST
Trabzonspor Altay maçına çıkarken alkışlandı. Bordo-Mavili takım sahaya çıkarken İzmir ekibinin futbolcuları örnek bir davranışa imza attı. Altaylı oyuncular sahaya çıkış tüneli önünde sıraya girerek Bordo-Mavili oyuncuları alkışladı. Trabzonsporlu yıldızla ise Altaylı oyunculara alkışla karşılık verdi. Bilindiği gibi Trabzonspor Hatayspor deplasmanında da rakip tarafından alkışlanmıştı.