Şampiyon Trabzonspor İsntabul'da da gövde gösterisi yaptı

Yok böyle bir sevgi... 30 Nisan'da şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, o günden beri zaferini büyük bir coşkuyla kutluyor... Fırtına'nın önceki gün evinde düzenlediği şampiyonluk kutlamalarını yaklaşık 60 bin taraftar tribünlerden izledi.