CANLI | Trabzonspor - Altay maçı canlı anlatım izle! Şampiyon Trabzonspor İstanbul'da sahneye çıkıyor

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor - Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALTAY MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Hamsik, Visca, Ömür, Djaniny, Cornelius

Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Kappel, Thaciano, Rodriguez, Rayyan