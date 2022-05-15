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    • Spor
    • 15.05.2022 14:27
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    • 15.05.2022 14:27
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    CANLI | Trabzonspor - Altay maçı canlı anlatım izle! Şampiyon Trabzonspor İstanbul'da sahneye çıkıyor

    Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, İstanbul'da kupasıyla birlikte seyircisiyle buluşacak. Küme düşen rakibi Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, şampiyonluk kutlamasını bu kez İstanbul'da yapacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak...

    CANLI | Trabzonspor - Altay

    Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor - Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    TRABZONSPOR - ALTAY MUHTEMEL 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Hamsik, Visca, Ömür, Djaniny, Cornelius
    Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Kappel, Thaciano, Rodriguez, Rayyan

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    Haberler Spor CANLI | Trabzonspor - Altay maçı canlı anlatım izle! Şampiyon Trabzonspor İstanbul'da sahneye çıkıyor
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