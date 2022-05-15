CANLI | Göztepe - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

RACHİD GHEZZAL'IN ÖZEL GÜNÜ

Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe'ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu. Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor. Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.

KARA KARTAL DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ye ni takımıyla ilk maçını Trabzonspor 'la deplasmanda oynayan Ismael'in takımı, Bordo-Mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

EKSİK SAYISI 8'E ULAŞTI

Kara Kartal'da cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta oynayabilecek. Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı da sürüyor. Öte yandan ayak bileğinden sakatlanan Ersin Destanoğlu ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Miralem Pjanic de kadroya alınmadı. Vida, Mert, Oğuzhan, Mehmet To pal, Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bugünkü müsabaka öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal'da; Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Montero ve Rachid Ghezzal bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.