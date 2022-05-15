CANLI | Göztepe - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

Topladığı 55 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş , Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Kara Kartal, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve moral depolamayı istiyor. Lige 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe ise evindeki son maçında ağırlayacağı Beşiktaş'ı devirip, 13 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. Süper Lig 'de iç sahada son maçına çıkacak Sarı Kırmızılı ekipte karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 408.5, 2. kategori 245, 3. kategori 109, 4. kategori 82, 5. kategori 54.5 ve 6. kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.