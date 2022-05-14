Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Önceliği forvet hattına veren Beşiktaş Mısırlı Trezeguet'i listesine aldı

    Transferde önceliği forvet hattına veren Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Aston Villa’dan sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir’e kiralanan Trezeguet için harekete geçildi.

    Trezeguet bombası
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    Fransız teknik adam Valerien İsmael'in raporları doğrultusunda takımda ciddi değişikliklere gidecek olan yönetim, elini çabuk tutmanın peşinde. Özellikle hücum hattını baştan yaratmak isteyen siyah beyazlılar, kapsamlı bir çalışmanın içerisinde.

    Valerien İsmael'in sistemine uygun oyuncular arayan Kara Kartal'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı kurmayların hedefinde Premier Lig macerasının ardından Süper Lig'de geri dönen Trezeguet var. Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralanan Mısırlı kanatforvet için harekete geçildi.
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Spor Önceliği forvet hattına veren Beşiktaş Mısırlı Trezeguet'i listesine aldı
            SON DAKİKA