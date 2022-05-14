Önceliği forvet hattına veren Beşiktaş Mısırlı Trezeguet'i listesine aldı

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fransız teknik adam Valerien İsmael'in raporları doğrultusunda takımda ciddi değişikliklere gidecek olan yönetim, elini çabuk tutmanın peşinde. Özellikle hücum hattını baştan yaratmak isteyen siyah beyazlılar, kapsamlı bir çalışmanın içerisinde.
Valerien İsmael'in sistemine uygun oyuncular arayan Kara Kartal'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı kurmayların hedefinde Premier Lig macerasının ardından Süper Lig'de geri dönen Trezeguet var. Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralanan Mısırlı kanatforvet için harekete geçildi.