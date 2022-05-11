Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022? Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şampiyonlar Ligi finali hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ederken heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı. Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali için tarih bilgisi ve muhtemel 11 kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?
2022 Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
Aralarındaki son beş mücadele
Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan son 5 maçta İspanyol temsilcisi, rakibine karşı büyük üstünlük sağladı.
Real Madrid, oynanan son beş karşılaşmada 4 galibiyet sevinci yaşarken rakip kaleye 10 gol attı. Liverpool ise rakibi karşısında sadece 1 beraberlik bulurken 2 gol ile karşılık verebildi.
Sakat veya cezalı oyuncu
Dev final öncesi Liverpool'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Real Madrid'te ise Luka Jovic ve Gareth Bale sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayacak.
.