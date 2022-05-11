Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022? Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Gruptaki tek mağlubiyetini evinde Sheriff Tiraspol karşısında alan Madrid ekibi 15 puan ile lider tamamladı.

Son 16 turunda PSG ile eşleşen Real Madrid deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen evinde 3-1'lik skorla çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.

Stamford Bridge'te Chelsea'yi 3-1'lik skor ile geçen Madrid, evinde ise 3-2 mağlup olmasına rağmen bir üst tura çıkmayı başardı.

Yarı finalde Manchester City ile eşleyen Real Madrid, rakibinin bulduğu 4 gole karşılık deplasmanda 3 gol ile karşılık verdi. Carlo Ancelotti'nin takımı evinde 73. dakika'ya 1-0 yenik durumda girmesine rağmen oyuna Toni Kroos'un yerine dahil olan Rodrygo'nun 90 ve 90+1'de bulduğu goller ile maçı uzatmalara taşıdı.

Rakibi karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçiren Real Madrid, ceza sahası içinde Ruben Dias'ın Benzema'ya müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Penaltı çizgisinde topu başına geçen Fransız yıldız, hata yapmayarak skoru 3-1'e getirdi ve Madrid ekibinin adını finale yazdırdı.