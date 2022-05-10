Nuri Şahin Antalyaspor'da tarihe geçti!

ŞAHİN KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Ligin 8'inci haftasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybedilmesi ve teknik direktör Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasıyla futbol sorumlusu olarak Antalyaspor'da görev alan 33 yaşındaki Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti. Nuri Şahin, Antalyaspor'un Süper Lig'de bir sezonda en uzun yenilmezlik serini gerçekleştiren teknik direktör oldu. Şahin'in takımı ligde oynanan son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında Süper Lig'de 28 maça çıkarken, bu maçlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Şahin, ligde 47 puanı hanesine yazdırırken, 1,68'lik puan ortalamasına sahip oldu.