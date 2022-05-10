Nuri Şahin Antalyaspor'da tarihe geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasının kapanış maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Luiz Adriano, Ndao ve Haji Wright'ın golleriyle 3-2 mağlup eden Antalyaspor, puanını 55'e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle haftayı 55 puanla 8'inci sırada tamamladı.
Akdeniz temsilcisi ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartırken, bu maçlarda 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puanı hanesine yazdırdı.
YENİLMEZLİK REKORU
Antalyaspor, İH Konyaspor maçındaki galibiyetiyle Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı. Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde bir sezonda en fazla 13 maç üst üste sahadan yenilmeden ayrıldı. Akdeniz ekibi, geçen sezon teknik direktör Ersun Yanal ile 13 maçta sahadan kaybetmeden ayrılırken, aynı başarıyı selefi Nuri Şahin bu sezon 14 maça yükseltti.