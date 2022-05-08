BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI DERBİ MAÇI İZLE 📺 BJK - FB maçı şifresiz bedava ücretsiz CANLI YAYIN veren kanallar, izleme yolları! İşte 11’ler...

'Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş – Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler? FB-BJK maçı canlı nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. Bugün büyük gün! Beşiktaş büyük rakibi Fenerbahçe ile bu akşam kendi sahasında mücadele edecek. Son dakika maçın 11'leri açıklandı. beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak maç hakkında araştırmalar devam ediyor. Dev derbinin hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi. İşte CANLI İZLEME YOLLARI...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Novák, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Son derbi Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022'de Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.
BJK-FM MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekiyor. Öte yandan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.
Canlı anlatım için aşağıdaki linke tıklayınız.
VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVU
Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.