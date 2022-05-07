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    • Spor
    • 07.05.2022 15:48
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    • 07.05.2022 15:48
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    Fatih Karagümrük - Göztepe maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Fatih Karagümrük - Göztepe

    Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük, ligden düşen Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımın kadrosu belli oldu.


    İLK 11'LER
    VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Emre Mor, Jimmy, Borini, Luckassen, Pesic, Burak, Caner.

    GÖZTEPE: Arda, Kerim, Dino, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Di Santo.

        GÖZTEPE DEPLASMANDA 6 MAÇTIR KAYIP
        Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Göztepe'den daha fazla konuk ettiği tek rakibi Gençlerbirliği. Deplasmanda altı maçtır kazanamayan Göztepe, Süper Lig'deki son dış saha galibiyetini Ocak 2022'de İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fatih Karagümrük, lig tarihinde tek sezonda üst üste dört iç saha galibiyeti alamadı. Ligde iki haftadır puan kaybetmeyen İstanbul ekibi, Volkan Demirel yönetiminde ilk kez üst üste üç galibiyet hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın 11'ini kaybeden Göztepe, son karşılaşmada lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini tekrarladı ve Mart 2003'ten bu yana ilk kez bir maçta yedi gole izin verdi.

        İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe, daha önceki 30 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor. Konyaspor karşısında yaptığı gol katkısıyla Fatih Karagümrük'e 3 puan kazandıran Yann Karamoh, İstanbul ekibinin en üst lige döndüğü 2020/21'den bu yana kırmızı-siyahlı formayla oyuna sonradan girdiği maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu. Fatih Karagümrük ile oynadığı iki Süper Lig maçında da gol atamayan Adis Jahovic, kez karşılaştığı 21 takımın 18'inin filelerini havalandırdı. Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ün başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör Volkan Demirel.


        FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
        7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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