🏁Formula 1 Miami Grand Prix'i saat kaçta? Miami GP hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? F1 Mayıs 2022 takvimi!

Formula 1'de heyecanı Miami Grand Prix'siyle devam ediyor... Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışta favoriler ise Verstappen ve Leclerc olarak görülüyor. 2022 sezonunun ilk dört yarışında ikişer yarış kazanan Verstappen ve Leclerc, sezon boyunca devam edebilecek potansiyel bir şampiyonluk mücadelesinde bulunuyor. Peki, Formula 1 Miami GP saat kaçta? Miami GP hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? İşte merak edilenler!
Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.
1. Antrenman turu: 06 Mayıs 2022 TSİ 21.30
2.Antrenman Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 00.30