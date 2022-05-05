Galatasaray'ın hocası Torrent oyuncularına seslendi: Seneye ben yokum

Tarihi bir kaosun içinde bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent dönemi sona eriyor... Sarı-Kırmızılı yönetim dün İstanbul'a gelen İspanyol hocanın menajeri Josep Maria Orobitg'le masaya oturdu. Katalan teknik adamın sözleşmesinin feshi için şartlar konuşuldu. Tarafların gerçekleştirdiği toplantıda ayrılık için büyük oranda orta yol da bulundu.
FUTBOLCULARINA "YOKUM" DEDİ
Torrent ise menajerinin, yönetimle yaptığı toplatının ardından dünkü antrenman öncesi futbolcularına flaş bir açıklamada bulundu. Katalan teknik adam idman öncesi oyuncularına, "Ben yeni sezonda yokum. Sizlerden son ricam kalan 3 maçta Galatasaray'a yakışan mücadeleyi sergilemeniz" diyerek ayrılığı takıma duyurdu. Torrent'in bu sözleri sonrası sözleşme feshi için geri sayım başladı.
HAKAN BALTA HAZIR KITA
Torrent ile yapılan görüşmede tecrübeli teknik adamın menajerine yeni sezondaki maaşı olan 1.5 milyon Euro'nun 6 taksitte ödenmesinin teklif edildiği öğrenildi. Torrent'in menajerinin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi. Torrent'in sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi. Eğer kısa süre içnide Domec Torrent'le yollar ayrılırsa kalan 3 haftada takımın başında Hakan Balta olacak. Şu anda U19 takımını çalıştıran 39 yaşındaki genç hoca son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor.