Galatasaray'ın hocası Torrent oyuncularına seslendi: Seneye ben yokum





HAKAN BALTA HAZIR KITA

Torrent ile yapılan görüşmede tecrübeli teknik adamın menajerine yeni sezondaki maaşı olan 1.5 milyon Euro'nun 6 taksitte ödenmesinin teklif edildiği öğrenildi. Torrent'in menajerinin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi. Torrent'in sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi. Eğer kısa süre içnide Domec Torrent'le yollar ayrılırsa kalan 3 haftada takımın başında Hakan Balta olacak. Şu anda U19 takımını çalıştıran 39 yaşındaki genç hoca son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor.

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