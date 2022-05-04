Real Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! Real Madrid Manchester City maçı izle bedava kesintisiz! TV 8.5 frekans - HD izle!

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da futbolseverler tarafından merak konusu. Şifresiz olarak ekranlara gelecek Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ile ilgili detaylar haberimizde.
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Real Madrid - Manchester City maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
Real Madrid - Manchester City 11'ler:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.