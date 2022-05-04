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    • Spor
    • 04.05.2022 21:29
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    • 04.05.2022 21:29
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    Real Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! Real Madrid Manchester City maçı izle bedava kesintisiz! TV 8.5 frekans - HD izle!

    Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam yapılacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Real deplasmanda 4-3 yenildiği Manchester City'yi ağırlayacak. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Real Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE!

    Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da futbolseverler tarafından merak konusu. Şifresiz olarak ekranlara gelecek Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

    Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Real Madrid - Manchester City maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

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    Real Madrid - Manchester City 11'ler:

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.

    Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.

        Real Madrid - Manchester City maçı son dakika !

        Carlo Ancelotti yönetimindeki ev sahibinde Hazard sakatlığı sebebiyle yok, savunmanın sigortası Alaba'nın durumu belirsiz. Teknik direktör Pep Guardiola'nın City'sinde sağ bek Kyle Walker'ın sakatlığı devam ediyor.
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        Haberler Spor Real Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE! Real Madrid Manchester City maçı izle bedava kesintisiz! TV 8.5 frekans - HD izle!
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