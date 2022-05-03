Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu asıl mesleği ne?

İSTİNAF MAHKEMESİ TEDBİR KOYDU! SEÇİM İPTAL

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından yaptığı paylaşımda; "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.