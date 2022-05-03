Galatasaray 'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Peki, Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu asıl mesleği ne?
Fırat Develioğlu kimdir?
Fırat Develioğlu, Kazakistan'ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman'ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan'da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye'de mümessillik faaliyetleri yürütüyor. Fırat Develioğlu, başkan seçilmeden önce Burak Elmas'a destek mesajı vermişti.
SEÇİM İPTAL SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.
Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.
SEÇİME 2 GÜN KALA YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçime bir gün kala seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde kamuoyuna düşen 'iptal' haberleri sonrasında 29 Nisan günü seçimin iptal olduğu açıklandı.