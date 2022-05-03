Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.05.2022 17:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 17:39
    ABONE OL

    Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu asıl mesleği ne?

    Fırat Develioğlu hakkında aramalar hız kazandı. Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan ancan İstinaf Mahkemesi'nin tedbir kararı sonrasında iptal olan ve 11 Haziran'a alınan başkanlık seçiminde yeni bir aday çıktı. Bu gelişmelerin ardından Fırat Develioğlu da aday olarak gireceğini açıkladı. Peki, Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu asıl mesleği ne? İşte merak edilenler!

    Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Galatasaray 'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Peki, Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu asıl mesleği ne?

    Fırat Develioğlu kimdir?

    Fırat Develioğlu, Kazakistan'ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman'ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan'da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye'de mümessillik faaliyetleri yürütüyor. Fırat Develioğlu, başkan seçilmeden önce Burak Elmas'a destek mesajı vermişti.

    SEÇİM İPTAL SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

    Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.

    Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

    SEÇİME 2 GÜN KALA YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURDU

    Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçime bir gün kala seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde kamuoyuna düşen 'iptal' haberleri sonrasında 29 Nisan günü seçimin iptal olduğu açıklandı.

        İSTİNAF MAHKEMESİ TEDBİR KOYDU! SEÇİM İPTAL

        Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

        Daire kararında, davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

        "100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

        BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA

        Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından yaptığı paylaşımda; "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.

        YUSUF GÜNAY: "HUKUKA AYKIRI"

        Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi yöneticilik yapan Yusuf Günay, dün akşam yaptığı "Maskeli baloda sona doğru" paylaşımının ardından bugün de "İstinaf mahkemesinin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

        YENİ SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN

        Bu karar sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Burak Elmas yönetimi, yeni seçimin 11 Haziran günü yapılacağını duyurdu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme!
        Haberler Spor Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu asıl mesleği ne?
            SON DAKİKA