Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Fatih Karagümrük, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.











İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic.

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 16.00'da başlayana Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.