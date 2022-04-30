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    • Spor
    • 30.04.2022 15:58
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    • 30.04.2022 16:44
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    Konyaspor - Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Fatih Karagümrük, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Konyaspor - Fatih Karagümrük

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Fatih Karagümrük, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.





    İLK 11'LER
    KONYASPOR:     Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan.

    FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic.

    KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Saat 16.00'da başlayana Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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