Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR'İN MAÇININ İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen.



BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İNDE, SON MAÇA GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre tek değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendiği müsabakada ilk 11'de yer alan Danijel Aleksic'in yerine Berkay Özcan ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka ve Youssuf Ndayishimiye de takımdaki diğer eksikler oldu.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Nacer Chadli ve hastalığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, yedekler arasında yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN CEZASI SONA ERDİ

Kart cezası sona eren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yedek kulübesindeki yerini aldı. Belözoğlu, geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasını cezası nedeniyle locada takip etmişti.



KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 16.00'da başlayan Kasımpaşa - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.