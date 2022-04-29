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    Ahmet Ağaoğlu döneminde başarıdan başarıya koşuyor: İki yılda iki kupa kazanan Trabzonspor zafere doymuyor

    Karadeniz Fırtınası, Ağaoğlu döneminde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası’nı müzesine taşıdı. Şampiyonluk kupasına sayılı günler kaldı. Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yakın.

    Kupa koleksiyoncusu
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    Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde iki kupa kazandı.

    Bordo-Mavililer, ilk olarak 2019-2020 sezonunda Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası kazandı ve 10 sezonluk kupa hasretine de son vermişti.

    Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Başakşehir'i 2-1 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupasını almıştı. Fırtına, Süper Lig'in 35. haftasında yarın akşam Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3. hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

        Başkan Ahmet Ağaoğlu da hem şampiyonluk hasretine son veren başkan olarak tarihe geçecek hem de başkanlık süresindeki 3. kupayı kaldıracak.

        Türkiye Kupası'nı da sezon sonunda kazanma ihtimali bulunan Trabzonspor, aynı zamanda Süper Kupa'yı da müzesine taşırsa Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde 5 kupa kazanmış olacak.

        KAYSERİ RÖVANŞI 10 MAYIS'TA
        Türkiye Kupası yarı final rövanş programı açıklandı. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor Kayseri ile 10 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da. 11 Mayıs'ta ise Sivas- Alanya maçı var. Sivas deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Süper Lig'de 36. hafta oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisi ise 8 Mayıs saat 19.00'da oynanacak.
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        Haberler Spor Ahmet Ağaoğlu döneminde başarıdan başarıya koşuyor: İki yılda iki kupa kazanan Trabzonspor zafere doymuyor
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