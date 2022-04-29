Ahmet Ağaoğlu döneminde başarıdan başarıya koşuyor: İki yılda iki kupa kazanan Trabzonspor zafere doymuyor

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde iki kupa kazandı.
Bordo-Mavililer, ilk olarak 2019-2020 sezonunda Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası kazandı ve 10 sezonluk kupa hasretine de son vermişti.
Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Başakşehir'i 2-1 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupasını almıştı. Fırtına, Süper Lig'in 35. haftasında yarın akşam Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3. hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.