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    • Spor
    • 28.04.2022 14:50
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    • 28.04.2022 14:59
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    SON DAKİKA! İbrahimovic, Haaland, Pogba gibi isimlerin menajerliğini yapan Mino Raiola hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre bir dönem Balotelli transferi için İstanbul'a da gelen Ibrahimovic, Pogba, Haaland gibi isimlerin de manejeri olan Mino Raiola hayatını kaybetti.

    Ünlü menajer hayatını kaybetti! İstanbul’a da gelmişti

    İtalya'dan gelen son dakika haberine göre dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Raiola, Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin Dortmund takımında oynayan Haaland'ın ve PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'nın menajerliğini yapıyordu.

    Ünlü menajer, 12 Ocak günü hastaneye kaldırılmış ancak yapılan açıklamada bu durumun rutin kontroller olduğu belirtilmişti.

    İtalyan basınının haberine göre; 54 yaşındaki Raiola, akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

    TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
    Mino Raiola, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi için Türkiye'ye gelerek başkan Murat Sancak ile görüşmüştü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Balotelli, Adana Demirspor'a imzayı atmıştı.

    KİMDİR?
    Carmine "Mino" Raiola, Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Erling Haaland ve Mario Balotelli gibi tanınmış oyuncuları temsil eden bir İtalyan futbol menajeridir.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! İbrahimovic, Haaland, Pogba gibi isimlerin menajerliğini yapan Mino Raiola hayatını kaybetti
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