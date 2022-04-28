SON DAKİKA! İbrahimovic, Haaland, Pogba gibi isimlerin menajerliğini yapan Mino Raiola hayatını kaybetti

İtalya'dan gelen son dakika haberine göre dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Raiola, Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin Dortmund takımında oynayan Haaland'ın ve PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'nın menajerliğini yapıyordu.

Ünlü menajer, 12 Ocak günü hastaneye kaldırılmış ancak yapılan açıklamada bu durumun rutin kontroller olduğu belirtilmişti.

İtalyan basınının haberine göre; 54 yaşındaki Raiola, akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Mino Raiola, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi için Türkiye'ye gelerek başkan Murat Sancak ile görüşmüştü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Balotelli, Adana Demirspor'a imzayı atmıştı.