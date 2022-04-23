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    • Spor
    • 23.04.2022 16:18
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    • 23.04.2022 16:18
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı takvim.com.tr'de

    CANLI | Fatih Karagümrük - Giresunspor

    Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

    İLK 11'LER
    Fatih Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic
    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut Nayir

    FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı saat 16.00'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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