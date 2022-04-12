Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya’da skandal

Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Kameralar, Rafael Soriano'nun hakem Arthur Gomes Rabelo ile olan tartışmasına müdahale eden kadın çizgi hakemi Marcielly Netto'ya saldırdığı şok edici anı kaydetti.
Teknik direktör Soriano, hakemin korner pozisyonunda devreyi bitirmesi üzerine tartışma çıkarırken araya giren kadın hakem Netto'ya kafa attı.
Soriano'nun kulübü Desportivo Ferroviaria, kısa bir süre sonra teknik direktörün saldırıyı inkar etmesi ve aynı zamanda kişisel antrenör olarak çalışan Netto'nun kadın olduğu gerçeğini durumdan yararlanmak için kullandığını iddia ederek Soriano'nun görevden alındığını duyurdu.