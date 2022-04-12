Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.04.2022 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 13:37
    ABONE OL

    Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal

    Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında dehşete düşüren olay yaşandı. Desportiva teknik direktörü Rafael Soriano, korner kullanılmadan önce ilk yarının sona erdirilmesine sinirlendi ve kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Kırmızı kart gören teknik direktörü ise büyük bir ceza bekliyor.

    Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya’da skandal

    Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Kameralar, Rafael Soriano'nun hakem Arthur Gomes Rabelo ile olan tartışmasına müdahale eden kadın çizgi hakemi Marcielly Netto'ya saldırdığı şok edici anı kaydetti.

    Teknik direktör Soriano, hakemin korner pozisyonunda devreyi bitirmesi üzerine tartışma çıkarırken araya giren kadın hakem Netto'ya kafa attı.

    Soriano'nun kulübü Desportivo Ferroviaria, kısa bir süre sonra teknik direktörün saldırıyı inkar etmesi ve aynı zamanda kişisel antrenör olarak çalışan Netto'nun kadın olduğu gerçeğini durumdan yararlanmak için kullandığını iddia ederek Soriano'nun görevden alındığını duyurdu.
        Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek
        Haberler Spor Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal
            SON DAKİKA