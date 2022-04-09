Futbol severler Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Spor Toto Süper Lig maçları hafta hafta yakından takip ediliyor ve canlı izlemek isteyenler internet üzerinden maçlara dair detaylara ve canlı izle linkine ulaşmak istiyor. 31-35. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bu kapsamda Fenerbahçe Galatasaray derbisi spor severlerle bukuşacak ve heyecan dolu bir mücadele izlenecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?.