Futbol severler Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Spor Toto Süper Lig maçları hafta hafta yakından takip ediliyor ve canlı izlemek isteyenler internet üzerinden maçlara dair detaylara ve canlı izle linkine ulaşmak istiyor. 31-35. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bu kapsamda Fenerbahçe Galatasaray derbisi spor severlerle bukuşacak ve heyecan dolu bir mücadele izlenecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN 2022?
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG 31-35. HAFTA PROGRAMLARI
31. hafta
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Sivasspor
16.00 Altay-Antalyaspor
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Hatayspor-Adana Demirspor
20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor