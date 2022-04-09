Çaykur Rizespor - Konyaspor CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de hedefleri farklı iki takım olan Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa bugün Rize'de karşı karşıya gelecek.

ÇAYKUR RİZESPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşması olan Çaykur Rizespor Konyaspor maçı bugün saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma maç saatinden itibaren Bein Sports 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak. Çaykur Rizespor Konyaspor maçı hakemi Ali Şansalan olacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Sabo, Alper, Boyd, Pohjanpalo

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi