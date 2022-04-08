8 Nisan FB GS maç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri kaç TL? FB GS maçı ne zaman?

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili detaylar merak edilirken futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Peki, 8 Nisan FB GS maç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri kaç TL? İşte merak edilenler!
8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak."
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI
KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL