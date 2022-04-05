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    • Spor
    • 05.04.2022 14:33
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    • 05.04.2022 14:33
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    TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayları kimler?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Öte yandan Özdemir'in istifası sonrası TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık edeceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa sonrası TFF'de başkanlık seçiminin hangi tarihte yapılacağını duyurdu. Peki, TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? TFF Başkan adayları kimler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa sonrası TFF'de başkanlık seçiminin hangi tarihte yapılacağı bildirildi. Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Peki, TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayları kimler? İşte merak edilenler!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası daha fazla göreve devam edemeyeceğini belirterek istifa etti.

    2019 yılında yapılan seçimle göreve gelen Nihat Özdemir'in görev süresi normal şartlarda gelecek yıl bitiyordu.

    Ancak bu kararın ardından Haziran 2023'te yapılması planlanan başkanlık seçimi, erken gerçekleşecek.

    Öte yandan Özdemir'in istifası sonrası TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık edeceği bildirildi.

    Peki TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2022 TFF seçimlerinde başkan adayları kimler? İşte TFF başkan adayları...

        TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Yönetmeliğe göre başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekâlet ediyor.

        Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa sonrası TFF'de başkanlık seçiminin 16 Haziran Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

        TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Servet Yardımcı'nın isimleri geçiyor.
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