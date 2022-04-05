Lider Trabzonspor karşısındaki oynattığı futbolla Valerien Ismael tam not aldı!

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Valerien Ismael, ilk sınavında oynattığı futbolla camianın takdirini kazandı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ına göre fiziksel anlamda daha diri, daha çok pozisyona giren, daha çok savaşan bir Beşiktaş'ın sahada olması taraftarları gelecek adına umutlandırdı. Siyah-Beyazlılar zorlu 90 dakika boyunca 15 şut çekerken bu rakam Trabzonspor adına 8'di... Gol beklentisi oranına baktığımızda ise ligin tartışmasız en iyi hücum hattına sahip olan takımı Trabzonspor 0.78'de kalırken Beşiktaş 2.12 ile mücadele etti. Rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise Beşiktaş 28'e 14 üstün olan taraftı... Siyah-Beyazlı futbolcularla sadece 8 gün idman yapan Ismael'in ilk sınavındakiu performans taraflı tarafsız herkesten alkış topladı.