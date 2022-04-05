📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi tarihte? ⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022?

⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne vakit 2022? 📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 31-35. hafta programlarını açıklamasının ardınan gözler Fenerbahçe Galatasaray maçına çevrildi ve taraftarlar bu büyük mücadelenin hangi tarihte izlenebileceğini incelemeye başladı. İşte detaylar...