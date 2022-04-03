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    • Spor
    • 03.04.2022 13:32
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    • 03.04.2022 13:32
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    📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi tarihte? ⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022?

    Futbol severler Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Spor Toto Süper Lig maçları hafta hafta yakından takip ediliyor ve canlı izlemek isteyenler internet üzerinden maçlara dair detaylara ve canlı izle linkine ulaşmak istiyor. 31-35. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bu kapsamda Fenerbahçe Galatasaray derbisi spor severlerle bukuşacak ve heyecan dolu bir mücadele izlenecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi tarihte? ⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022?

    ⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne vakit 2022? 📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 31-35. hafta programlarını açıklamasının ardınan gözler Fenerbahçe Galatasaray maçına çevrildi ve taraftarlar bu büyük mücadelenin hangi tarihte izlenebileceğini incelemeye başladı. İşte detaylar...

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN 2022?

    Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.

    SPOR TOTO SÜPER LİG 31-35. HAFTA PROGRAMLARI

    31. hafta

    2 Nisan Cumartesi:

    13.30 Giresunspor-Sivasspor
    16.00 Altay-Antalyaspor
    16.00 Kayserispor-Fenerbahçe
    20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

    3 Nisan Pazar:

    13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
    16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
    16.00 Konyaspor-Göztepe
    20.30 Trabzonspor-Beşiktaş
    4 Nisan Pazartesi:
    20.30 Hatayspor-Adana Demirspor
    20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

        32. hafta

        8 Nisan Cuma

        20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor
        9 Nisan Cumartesi:

        13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
        16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor
        16.00 Göztepe-Kayserispor
        20.30 Beşiktaş-Alanyaspor
        10 Nisan Pazar:

        13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor
        16.00 Adana Demirspor-Altay
        16.00 Sivasspor-Başakşehir FK
        20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

        11 Nisan Pazartesi:

        20.30 Antalyaspor-Hatayspor
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        Haberler Spor 📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi tarihte? ⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022?
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