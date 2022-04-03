CANLI | Konyaspor - Göztepe maçı canlı izle canlı anlatım

Konyaspor ve Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Konyaspor, 3 puanı hanesine yazdırarak ilk 3 sıradaki yerini korumak istiyor. Düşme hattında bulunan Göztepe de, kara bulutları dağıtmak ve Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Konyaspor - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Göztepe maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.