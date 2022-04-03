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    • Spor
    • 03.04.2022 15:53
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    • 03.04.2022 15:58
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    CANLI | Konyaspor - Göztepe maçı canlı izle canlı anlatım

    Konyaspor ile Göztepe 21/22 Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Konyaspor-Göztepe maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nde oynanıyor. Konyaspor-Göztepe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    CANLI | Konyaspor - Göztepe

    Konyaspor ve Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Konyaspor, 3 puanı hanesine yazdırarak ilk 3 sıradaki yerini korumak istiyor. Düşme hattında bulunan Göztepe de, kara bulutları dağıtmak ve Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Konyaspor - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Konyaspor - Göztepe maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Oğulcan, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi

    Göztepe: Piric, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Aytaç, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic

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