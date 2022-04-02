Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe canlı anlatım izle

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşma saat 16.00'da başladı. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan.
Kanarya, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini üçe çıkaracak ve maç fazlasıyla İttifak Holding Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yükselecek.
FENERBAHÇE:Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.