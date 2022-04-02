Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe canlı anlatım izle

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KART ALARMI!

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.