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    • Spor
    • 02.04.2022 14:59
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    • 02.04.2022 16:06
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    Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyeyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe | CANLI

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşma saat 16.00'da başladı. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan.

    Kanarya, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini üçe çıkaracak ve maç fazlasıyla İttifak Holding Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yükselecek.


    İLK 11'LER
    YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.


    FENERBAHÇE:Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

        GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ KART ALARMI!
        Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.

        KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
        Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 16.00'da.

        KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
        Kayserispor Fenerbahçe arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak ve izlemek isteyenler, maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.

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        Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Spor Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe canlı anlatım izle
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