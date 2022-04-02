Trabzonspor Beşiktaş maçına az bir süre kaldı. Dev müsaba için heyecanlı bekleyiş devam ederken sporseverler maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya koyuldu. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? TS BJK maçı hangi kanalda CANLI verilecek? Muhtemel 11'leri ve diğer merak edilenler...