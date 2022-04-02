📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi tarihte? ⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2022?

⚽Fenerbahçe Galatasaray maçı ne vakit 2022? 📺Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 31-35. hafta programlarını açıklamasının ardınan gözler Fenerbahçe Galatasaray maçına çevrildi ve taraftarlar bu büyük mücadelenin hangi tarihte izlenebileceğini incelemeye başladı. İşte detaylar...
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN 2022?
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG 31-35. HAFTA PROGRAMLARI
31. hafta
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Sivasspor
16.00 Altay-Antalyaspor
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Hatayspor-Adana Demirspor
20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor