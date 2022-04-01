Trabzonspor Beşiktaş maçına az bir süre kaldı. Dev müsaba için heyecanlı bekleyiş devam ederken sporseverler maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya koyuldu. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? TS BJK maçı hangi kanalda CANLI verilecek? Muhtemel 11'leri ve diğer merak edilenler...
TRANBZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Trabzonspor Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar günü tarihinde saat 20.30'da oynanacak.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
BEŞİKTAŞ: Ersin, Vida, Welinton, Rıdvan, Rosier, Souza, Can, Teixeira, Larin, N'Koudou, Batshuayi
TRANBZON BEŞİKTAŞ CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor Beşiktaş maçı, Türkiye'de beIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
TS BJK MAÇ BİLET FİYATLARI
Trabzonspor Yönetimi, geçtiğimiz gün Beşiktaş'la oynanacak karşılaşmanın biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satışa sundu. Dev maçın biletleri sadece 10 dakika içerisinde tükendi. TS BJK maç bilet fiyatları şu şekilde...
Vip Platinum Price: ₺3.250,00
Vip Gold Price: ₺2.500,00
Vip Silver Price: ₺1.750,00
Batı Price: ₺750,00
Doğu Price: ₺650,00
Fırtına Price: ₺450,00
Kuzey - Güney Kale Arkası Price: ₺350,00
Misafir Takım Price: ₺350,00