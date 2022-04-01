Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2022 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2022 13:00
    ABONE OL

    2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FİFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?

    2022 Dünya Kupası kura çekimi için heyecan dorukta. Dünya Kupası'na katılacak 19 takım belli oldu. Son yapılan Play-Off maçlarının hemen ardından 12 takım daha kupaya dahil oluyor. Dünya Kupası bu sene Kasım ayında gerçekleşecek. Katar'daki organizasyon öncesinde kura heyecanı yaşanacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor? Merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dünya Kupası'na katılacak tüm takımların netleşmesi bekleniyor. Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 19 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. Oynanacak maçların ardından 12 takım daha Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanacak. Daha sonra gözler yapılacak kura çekimine çevrilecek. Peki, 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FİFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?

    2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

    Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

    Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

    1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

    2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

    3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

    4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

        2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

        2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 1 Nisan 2022'de Katar'ın Doha şehrinde çekilecek.

        Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

        Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yurt dışına mı kaçtı?
        Haberler Spor 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FİFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?
            SON DAKİKA