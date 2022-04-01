Dünya Kupası'na katılacak tüm takımların netleşmesi bekleniyor. Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 19 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. Oynanacak maçların ardından 12 takım daha Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanacak. Daha sonra gözler yapılacak kura çekimine çevrilecek. Peki, 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FİFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:
1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda