Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Josef de Souza'yı istiyor





KONGRE İÇİN KRİTİK HAFTA

Galatasaray'da mali genel kurulda Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası alınan seçim kararı ile gözler başkan adaylarına çevrildi. İlk oturumu 23 Nisan'da yapılması planlanan, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi adaylık maratonunun bu hafta netleşmesi bekleniyor. Adı başkanlık için geçen Dursun Özbek'in adaylık için temkinli yaklaşmasına rağmen camianın ismi üzerinde birleşmesi durumunda adaylığını koyabileceği belirtiliyor. Sarı- Kırmızılılar'da eski başkan Ünal Aysal, adaylığı düşünmediğini net bir şekilde dile getirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da adaylığını duyuran tek isim olan Metin Öztürk'ün ise çalışmalarına hız verdiği ifade ediliyor. Bir önceki seçimde adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu'nun da ekibi ile birlikte sıkı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Bu hafta sonuna kadar Öztürk'ün dışında bazı isimlerin de resmen adaylığını koyabileceği öne sürülüyor.