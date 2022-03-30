Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Josef de Souza'yı istiyor

Brezilya'nın SBT isimli televizyon kanalındaki habere göre, Josef de Souza'yı önce Porto'ya ardından da Fenerbahçe'ye transfer ettiren Vitor Pereira, eski öğrencisini bu kez beraberinde Corinthians'a götürmek istiyor. Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda harekete geçen Corinthians yönetimi, Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu ancak siyah-beyazlılar yapılan bu teklifi düşünmeden reddetti. Teklifin miktarı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla şimdiye dek çıktığı 72 maçta 6 gol ve 3 asist'lik performans ortaya koydu. Josef de Souza'nın siyahbeyazlı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
LARİN MASAYA OTURUYOR
Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak istediği ancak henüz anlaşmaya varamadığı Kanadalı yıldız Cyle Larin ile Trabzon derbisinden sonra bir kez daha masaya oturulacak. Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Larin'e Beşiktaş yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etmişti. Eğer Larin fiyatında indirime giderse Beşiktaş yönetiminin de bir adım atacağı ve orta yolun bulunmaya çalışılacağı ifade ediliyor.
SERDAR SAATÇI İMZALAMIYOR
Beşiktaş gençlik aşısı ve ardından sakatlıkların gelmesiyle şans bulan isimlerden biri olan Serdar Saatçı, beklediği kadar görev yapamıyor. 19 yaşındaki stoperin 2023'te bitecek olan sözleşmesini uzatmak isteyen kulüp buna rağmen oyuncu cephesinden olumlu yanıt alamıyor. Gelişmeye açık performansına rağmen siyah beyazlılarda az oynaması nedeniyle mutsuz olduğu ifade edilen genç savunmacıyla ilgili belirsizliği noktalamak isteyen yönetim, bu konuda adımlar atmasına rağmen şu ana kadar beklediği sonucu alamadı.