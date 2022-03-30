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    Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Josef de Souza'yı istiyor

    Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, daha önce Porto ve Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Josef de Souza’yı takımında görmek istiyor. Corinthians yönetimi harekete geçmeyi planlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pereira Josef’i istiyor

    Brezilya'nın SBT isimli televizyon kanalındaki habere göre, Josef de Souza'yı önce Porto'ya ardından da Fenerbahçe'ye transfer ettiren Vitor Pereira, eski öğrencisini bu kez beraberinde Corinthians'a götürmek istiyor. Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda harekete geçen Corinthians yönetimi, Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu ancak siyah-beyazlılar yapılan bu teklifi düşünmeden reddetti. Teklifin miktarı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla şimdiye dek çıktığı 72 maçta 6 gol ve 3 asist'lik performans ortaya koydu. Josef de Souza'nın siyahbeyazlı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



    LARİN MASAYA OTURUYOR
    Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak istediği ancak henüz anlaşmaya varamadığı Kanadalı yıldız Cyle Larin ile Trabzon derbisinden sonra bir kez daha masaya oturulacak. Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Larin'e Beşiktaş yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etmişti. Eğer Larin fiyatında indirime giderse Beşiktaş yönetiminin de bir adım atacağı ve orta yolun bulunmaya çalışılacağı ifade ediliyor.



    SERDAR SAATÇI İMZALAMIYOR
    Beşiktaş gençlik aşısı ve ardından sakatlıkların gelmesiyle şans bulan isimlerden biri olan Serdar Saatçı, beklediği kadar görev yapamıyor. 19 yaşındaki stoperin 2023'te bitecek olan sözleşmesini uzatmak isteyen kulüp buna rağmen oyuncu cephesinden olumlu yanıt alamıyor. Gelişmeye açık performansına rağmen siyah beyazlılarda az oynaması nedeniyle mutsuz olduğu ifade edilen genç savunmacıyla ilgili belirsizliği noktalamak isteyen yönetim, bu konuda adımlar atmasına rağmen şu ana kadar beklediği sonucu alamadı.



        VALERİEN İSMAİL NEFES ALDIRMIYOR
        Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanda, siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. İstasyon koşularının ardından koordinasyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, çift kale taktik maçla günü tamamladı.



        TRABZON'UN GÖZÜ AMDOUNİ'DE
        Ligde 9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, diğer yandan da gelecek yılın hazırlığına geçti. Milli arada İstanbul'da yapılan toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelirken, kulüp tarafından dev zirvenin fotoğrafı paylaşılmıştı. Yerli bir stoper ve sağ bek almayı planlayan Karadeniz Fırtınası'nın listesindeki bir diğer isim ise Mohamed Zeki Amdouni. İsviçre Süper Ligi'nde Lausanne- Sport takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcu, forvet ve sol kanat olarak görev yapabiliyor. Scout ekibinin önerdiği Zeki'ye teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeşil ışık yaktığı ve sezon bitiminde resmi girişimlere başlanacağı dile getiriliyor. Zeki Amdouni'nin piyasa değeri 1 milyon Euro.



        FIRTINA YENİDEN START VERDİ!
        Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün yeniden start verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



            KONGRE İÇİN KRİTİK HAFTA
            Galatasaray'da mali genel kurulda Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası alınan seçim kararı ile gözler başkan adaylarına çevrildi. İlk oturumu 23 Nisan'da yapılması planlanan, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi adaylık maratonunun bu hafta netleşmesi bekleniyor. Adı başkanlık için geçen Dursun Özbek'in adaylık için temkinli yaklaşmasına rağmen camianın ismi üzerinde birleşmesi durumunda adaylığını koyabileceği belirtiliyor. Sarı- Kırmızılılar'da eski başkan Ünal Aysal, adaylığı düşünmediğini net bir şekilde dile getirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da adaylığını duyuran tek isim olan Metin Öztürk'ün ise çalışmalarına hız verdiği ifade ediliyor. Bir önceki seçimde adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu'nun da ekibi ile birlikte sıkı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Bu hafta sonuna kadar Öztürk'ün dışında bazı isimlerin de resmen adaylığını koyabileceği öne sürülüyor.



            İBRA OLAYI FEGHOULİ'Yİ DE ETKİLEDİ!
            Torrent, son dönemde ilk 11'de şans verdiği Sofiane Feghouli ile sözleşme uzatılması yönünde rapor vermişti. Ancak başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve kulübün seçim kararı almasıyla Torrent'in görevinde kalması imkansız hale geldi. Feghouli'nin durumuna da yeni yönetim karar verecek.



            SERDAR AZİZ KÜLLERİNDEN DOĞDU
            Serdar Aziz Fenerbahçe'de son dönemde küllerinden doğdu. Stoperde Min Jae Kim ile iyi bir uyum yakalayan tecrübeli stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın stoperdeki değişmezi oldu. Szaali ve Tisserand ile girdiği forma rekabetini kazanıp milli takıma da yeniden seçilmeyi başardı.



                MESUT VE OZAN İÇİN KRİTİK TOPLANTI!
                Bu hafta yapılacak yönetim toplantısında durumları masaya yatırılacak. Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Kartal ile tartışan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı geçen hafta kadro dışı bırakmış, iki yıldıza bir idman programı da verilmemişti. Kadro dışı kararından sonra "Aslolan Fenerbahçe" tweeti atan Mesut Özil'in İsmail Kartal ile yaşadığı diyalogtan dolayı pişman olduğu, Ozan Tufan'ın da Kartal'dan özür dilemek istediği öğrenildi. Bu nedenle Fenerbahçe Yönetimi'nin bu hafta yapılacak ilk toplantıda iki oyuncunun durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.



                ALBA BERLİN ERTELEME MAÇINDA FENER'İ YENDİ
                THY Avrupa Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi Alba Berlin'e 66-57 yenildi. Alba Berlin maçta ilk yarıyı 37-27 önde kapattı maçı da 9 sayı farkla kazanmayı bildi. Bu sonuçla Alba Berlin, 11 galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı. Kötü gidişe engel olamadı.



                CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İÇİN GERİ SAYIM
                57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Dev organizasyonun tanıtımının yapılacağı "Medya Turu" ise 31 Mart – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak. Çanakkale'deki "Medya Turu" basın mensuplarının katılımıyla "Medyaya Özel Bisiklet Turu" ile sona erecek.



                    BÜYÜKÇEKMECE EFES'İ DEPLASMANDA DEVİRDİ
                    ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-89 mağlup etti. Karşılaşmada Büyükçekmece ilk devreyi 43-44 önde kapattı. Konuk ekip maçı da 1 sayı farkla kazandı. Büyükçekmece adına Crawford attığı 33 sayıyla yıldızlaştı.

                    BAŞAKŞEHİR'DEN ONYEKURU HAREKETİ
                    Medipol Başakşehir, Olympiakos'un yollarını ayırmaya hazırlandığı eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor. Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği isimlerden olan Nijeryalı yıldız için, Yunan kulübü'nün istediği 4,5 milyon Euro'luk rakamı çok bulan Başakşehir'in bu transferi kiralama yolu ile bitirmesi bekleniyor.

                    CİCALDAU'DAN İSRAİL'E ŞIK GOL
                    Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau, ülkesi Romanya'nın İsrail ile 2-2 berarebere kaldığı hazırlık maçında şık bir gole imza attı. Dennis Man'ın 11. dakikadaki asistinde topu iyi önüne alan Cicaldau, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu İsrail maçında 59. dakikada yerini Bordeianu'ya bıraktı. Cicaldau'nun attığı gol Galatasaraylılar tarafından sevinçle karşılandı.


                    U17 MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
                    U17 Milli Takımımız UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 4-3 yendi. Bu sonucun ardından Ay-Yıldızlılar U17 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı. Slovenya karşısında U17 Milli Takımımız'ın gollerini Can Yılmaz Uzun (2), Selim Can Sönmez ve Kenan Yıldız kaydetti.

                    GÜL BABA SENFONİSİ 1 NİSAN'DA
                    "Gül Baba Senfonik Şiiri"nin dünya prömiyeri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla 1 Nisan'da Ankara'da CSO Ana Salon'da gerçekleşecek. Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat G.Saray Lisesi'nin kurulduğu araziyi Gül Baba verdiği için Gül Baba'nın G.Saray'ın manevi kurucusu olarak gösterildiğini söyledi.

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                    Kara Tahta başlıyor
                    Haberler Spor Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Josef de Souza'yı istiyor
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