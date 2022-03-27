Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael çalışmalara hızlı başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, çok hızlı bir işbaşı yaptı. Sabah 06.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Fransız teknik adam, kendisi koşu yaptıktan sonra işinin başına geçti... Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularla tanıştı, sonrasında ise takımın gözünün yaşına bakmadı! Türkiye'de en çok eleştirilen konu idman tempolarının Avrupa'nın seviyesinde olmaması. Elde edinilen bilgilere göre Ismael, dün ilk idmanda 45 dakikalık bir çalıştırma yaptı. Antrenmanın sonunda oyuncuları oldukça yorulduğu öğrenildi. Tabiri caizse futbolcuların pestili çıktı. Ismael bundan sonra idmanlara 1.5 saat önce gelecek ve koşularını aksatmayacak. Siyah- Beyazlı futbolcuların sezon başından beri fizik kondisyonları eleştiriliyordu.
İLETİŞİMİ ÇOK GÜÇLÜ
Valerıen Ismael, oyuncularıyla tanıştı. Beşiktaşlı futbolcular Fransız hoca için, "İletişimi çok güçlü" dedi.
TEL ÖRGÜLERİN ARKASINDAN İZLEDİ!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan koltuğu devralan ve daha sonra Valerien Ismael gelene kadar görevini sürdüren Önder Karaveli, dünkü idmanı yerinde takip etti. Beşiktaş'taki görevine altyapıda devam edecek olan Karaveli, Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarına devam eden takımı tel örgülerin arkasından izledi.