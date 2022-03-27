Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael çalışmalara hızlı başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, çok hızlı bir işbaşı yaptı. Sabah 06.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Fransız teknik adam, kendisi koşu yaptıktan sonra işinin başına geçti... Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularla tanıştı, sonrasında ise takımın gözünün yaşına bakmadı! Türkiye'de en çok eleştirilen konu idman tempolarının Avrupa'nın seviyesinde olmaması. Elde edinilen bilgilere göre Ismael, dün ilk idmanda 45 dakikalık bir çalıştırma yaptı. Antrenmanın sonunda oyuncuları oldukça yorulduğu öğrenildi. Tabiri caizse futbolcuların pestili çıktı. Ismael bundan sonra idmanlara 1.5 saat önce gelecek ve koşularını aksatmayacak. Siyah- Beyazlı futbolcuların sezon başından beri fizik kondisyonları eleştiriliyordu.