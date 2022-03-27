📺 F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları nelerdir? S Sport 2 nasıl izlenir, hangi platformlarda var?

F1 Suudi Arabistan Grand Prix canlı izleme yolları arama motorlarında yoğunlukla araştırılıyor. Yarış Suudi Arabistan'da saat 20:00'da başlayacak. Formula 1 tutkunları, Formula 1 Suudi Arabistan'ın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, F1 Suudi Arabistan canlı izleme yolları nelerdir?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı heyecanı geldi çattı. Bugün Suudi Arabistan'da büyük bir heyecan yaşanacak. Cidde şehrinde bulunan 6.1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış 50 tur üzerinden yapılacak. Yarış bugün TSİ 20.00'de başlayacak.
Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 17:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 20:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.
FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX'Sİ SAAT KAÇTA?
Bugün büyük yarış ise 20:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.