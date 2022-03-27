📺 F1 Suudi Arabistan GP CANLI İZLE! Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix canlı izleme yolları nelerdir? S Sport 2 nasıl izlenir, hangi platformlarda var?

SIRALAMA TURLARI NASIL GEÇTİ?

Suudi Arabistan GP'sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn GP'sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti.