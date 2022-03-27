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    • Spor
    • 27.03.2022 13:38
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    • 27.03.2022 13:38
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    📺 F1 Suudi Arabistan GP CANLI İZLE! Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix canlı izleme yolları nelerdir? S Sport 2 nasıl izlenir, hangi platformlarda var?

    Formula 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin hemen ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si bugün start verecek. F1'in bu sezonki 2. yarışı Cidde şehrinde bulunan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarışseverler F1 Suudi Arabistan GP’si hakkında araştırmalara başladı. Peki, Formula 1 2022 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2022 yarış ve puan durumu!

    takvim.com.tr
    📺 F1 Suudi Arabistan GP CANLI İZLE!

    F1 Suudi Arabistan Grand Prix canlı izleme yolları arama motorlarında yoğunlukla araştırılıyor. Yarış Suudi Arabistan'da saat 20:00'da başlayacak. Formula 1 tutkunları, Formula 1 Suudi Arabistan'ın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, F1 Suudi Arabistan canlı izleme yolları nelerdir?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı heyecanı geldi çattı. Bugün Suudi Arabistan'da büyük bir heyecan yaşanacak. Cidde şehrinde bulunan 6.1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış 50 tur üzerinden yapılacak. Yarış bugün TSİ 20.00'de başlayacak.

    Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 17:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 20:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

    FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX'Sİ SAAT KAÇTA?

    Bugün büyük yarış ise 20:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        SIRALAMA TURLARI NASIL GEÇTİ?

        Suudi Arabistan GP'sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn GP'sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti.

        Sıralama sonrası oluşan grid sırası şöyle:

        Perez

        Leclerc

        Sainz

        Verstappen

        Ocon

        Russell

        Alonso

        Bottas

        Gasly

        Magnussen

        HAMİLTON'A BÜYÜK ŞOK

        Büyük bir heyecanla başlayan ilk tura Latifi'nin aracın arka tarafını kaybedip spin atarak bariyerlere çarpması sonrası kırmızı bayrak (red flag) verildi. Latifi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra geri dönülen ilk sensta elenenlerden isimlerden biri aracında yaşadığı performans sorunları sonrası Lewis Hamilton oldu. Hamilton, en son 2017 yılında Brezilya GP'de Q1'de elenmişti.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1 - Charles Leclerc (Monako): 26 puan

        2 - Carlos Sainz (İspanya): 18

        3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

        4 - George Russell (Büyük Britanya): 12

        5 - Kevin Magnussen (Danimarka): 10

        Takımlar

        1 - Ferrari: 44

        2 - Mercedes: 27

        3 - Haas: 10

        4 - Alfa Romeo: 9

        5 - Alpine: 8
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        Haberler Spor 📺 F1 Suudi Arabistan GP CANLI İZLE! Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix canlı izleme yolları nelerdir? S Sport 2 nasıl izlenir, hangi platformlarda var?
            SON DAKİKA