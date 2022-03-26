

KURTULUŞ MÜCADELESİ VERİYORUZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz." dedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda konuşan Elmas, kulüpte 6 ay önce göreve geldiklerini hatırlatarak, "Birçok arkadaşım neler söylemem gerektiği konusunda tavsiyede bulundu. Dün akşam evde otururken, kendi iç muhasebemi yaptım. Bugün ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur diye düşündüm. Sonuçta bu göreve sizler adına talip oldum ve sizler adına bir mücadele veriyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Bugün Galatasaray'ımız, yaklaşık faiziyle beraber 2,5 milyar lira borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta toparlanan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, ciddi anlamda disiplinle yönetilmesi gereken, hiçbir popüler kararı kaldıramayacak mali bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünde 15 yıldır geciken bir kurumsallaşma hamlesi olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir kurumsallaşma hamlesi var. Öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Bunu da samimiyetle söyledim. Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde üye olarak aramızda katkısı olmayan yoktur. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Onun için birlik ve beraberlik adına dönemimizde elimizden gelen her türlü çabayı ben ve arkadaşlarım sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulmadığını görüyorum. 'Bizim birleşmeye ihtiyacımız var.' diyenler bile bazen bu birleşmeye çok yara veren şeyler yapıyor. Bir sponsor geliyor, sponsora 'Bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle.' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak, medyada konuşulmasını sağlayanlar var."

"GALATASARAY ARTIK CAMBAZA BAKAMAZ"

Burak Elmas, Galatasaray'da birlikte hareket etmeleri gereken önemli bir süreci yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın belki de tarihinin en zor olduğu döneminde, UEFA Finansal Fair Play kurallarının çok daha radikal bir şekilde değiştiği bir dönemde, yeni spor yasasının ciddi anlamda kulüplere yükümlülükler getireceği bir dönemde biz hala 'Cambaza bak' yapıyoruz. Galatasaray artık cambaza bakamaz. Bir karar vereceksiniz. Bu karar, bugünkü oylamadan farklı bir karar. Herkesi hedef tahtası yaparak, her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok fazlası, bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Değerlerden bahseden arkadaşlarımızın bazıları bu değerleri uygulamıyor. Bu değerleri kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Galatasaray adına yapılacak her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikoduyla, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla, normalde konuşulmaması gereken konunun camianın en önemli konusu olmasıyla uğraşmak istemiyoruz."